Il sindaco di Bacoli ha scritto al gestore di uno stabilimento balneare, accusandolo di aver chiamato “pezzenti” le persone che frequentano le spiagge libere. Ha inoltre dichiarato che il tempo di questi visitatori è terminato e che si riprenderanno le aree che ritengono proprie. In Italia, tra il 40 e il 50% dei litorali sono occupati da stabilimenti balneari, spesso lasciando liberi tratti di spiaggia in posizioni meno favorevoli.

Se in Italia sono occupati da stabilimenti balneari il 40-50% dei litorali (spesso lasciando liberi i tratti in posizioni sfavorevoli) con punte di occupazione del 70% del litorale in regioni come Liguria, Emilia-Romagna e Campania, il sindaco di Bacoli, località a nord di Napoli di fronte a Procida, da tempo si batte per ridare ai cittadini la possibilità di fare il bagno liberamente (anche rispetto alle porzioni di litorale occupata da lidi militare). In questo contesto lo «scontro» sindaco-balneari è arrivato a una sua inequivocabile definizione con l'entrata in scena di una signora, che - riferisce il sindaco - dalla spiaggia libera è andata a lido vicino, ha consumato una bibita, ha chiesto di usare il bagno, e si è sentita per questo dare della «pezzente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il sindaco di Bacoli scrive al balenare che ha dato dei «pezzenti» a chi va al mare sulle spiagge libere: «Il vostro tempo è finito, i “pezzenti” si riprenderanno ciò che è loro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spiagge libere a Bacoli, un balneare: «Il sindaco ama i pezzenti». E Della Ragione: «Il mare non è vostro»Una turista italiana di circa sessant’anni si trovava su una spiaggia libera a Bacoli quando si è spostata presso il bar di un vicino stabilimento...

Leggi anche: “Il sindaco vuole la spiaggia libera perché ama i pezzenti”: il gestore del lido a Bacoli attacca Josi. Lui lo gela: “Li amo”

Temi più discussi: Pezzenti quelli che vanno nelle spiagge libere. E il sindaco di Bacoli: Le aumenteremo; Amo i pezzenti: la risposta del sindaco di Bacoli a chi ha insultato chi frequenta la spiaggia libera è una lezione di civiltà; Spiagge libere a Bacoli, il sindaco ai balneari: Il vostro tempo è finito. Libereremo il lungomare dagli imprenditori senza scrupoli e sarà una rivoluzione; Il sindaco vuole la spiaggia libera perché ama i pezzenti: il gestore del lido a Bacoli attacca Josi. Lui lo gela: Li amo.

#Bacoli: il gestore di un lido balneare attacca il Sindaco: Il Sindaco vuole la #spiaggia libera perché ama i pezzenti. Lui lo gela: Li amo. Ha ragione. Spiaggia libera per tutti. Bravo Sindaco!! Dovrebbero fare tutti così!! @Reg_Campania x.com

Spotorno, la battaglia delle spiagge libere. I balneari insorgono, il sindaco non arretra • Polemica per la scelta del Comune di aumentare dal 3,5 al 40% la quota di arenile non in concessione a privati reddit

Bacoli, spiagge aperte ai cani: Qui il mare è di tuttiIl mare come diritto di tutti, nessuno escluso. Il Comune di Bacoli, guidato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, blinda anche per la stagione balneare 2026 l'ordinanza che impone a ... ilmattino.it

Assorbenti gratuiti in tutte le sedi municipali di Bacoli, il sindaco: Promessa mantenutaAssorbenti gratuiti. Abbiamo allestito in tutte le sedi municipali di Bacoli i distributori che erogano gratuitamente assorbenti biodegradabili. È un atto giusto, a favore ... ilmattino.it