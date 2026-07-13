Albergatori hanno annunciato che parteciperanno ai bandi per le spiagge senza intenzione di sottrarre lavoro ai bagnini. Hanno inoltre affermato che le aste saranno un modo per favorire investimenti nel settore. La dichiarazione arriva a Rimini, dove si discute delle future assegnazioni delle spiagge e delle modalità di gestione. Nessun riferimento è stato fatto a eventuali conflitti o contestazioni sul ruolo dei bagnini.

Rimini, 13 luglio 2026 – “Non abbiamo alcuna intenzione di portare via il lavoro ai bagnini. Ci saranno sicuramente alcuni albergatori che si candideranno ai bandi delle spiagge. Ma a noi interessa soprattutto una cosa: lavorare insieme ai bagnini su come migliorare e riqualificare gli stabilimenti e renderli più adeguata al turismo di oggi”. Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini e vicepresidente regionale, prova a spegnere l’allarme lanciato dai balneari, alla vigilia dell’incontro di oggi – probabilmente decisivo – tra il ministro Salvini, Regioni, Comuni e categorie sul bando-tipo che stabilirà come organizzare le future aste per le spiagge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiagge, albergatori in campo: “Non ruberemo il lavoro ai bagnini, le aste favoriranno gli investimenti”

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