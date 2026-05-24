Scuole aperte dal 31 agosto i bagnini e gli albergatori non ci stanno | Così si danneggia il turismo Il calendario non si tocca
Dal 31 agosto le scuole primarie della regione sono rimaste aperte, ma bagnini e albergatori hanno protestato contro questa decisione, affermando che potrebbe danneggiare il turismo. Il settore turistico sostiene che il calendario scolastico non dovrebbe essere modificato. La questione ha generato polemiche politiche e dibattiti sul ruolo della scuola nel supporto alle famiglie. La sperimentazione, avviata in Emilia-Romagna, ha incontrato opposizioni da parte di alcune categorie del settore turistico.
Dopo le polemiche politiche e il dibattito sul ruolo della scuola come supporto alle famiglie, la sperimentazione avviata dall’Emilia-Romagna per tenere aperte alcune primarie già dal 31 agosto incontra ora la protesta del settore turistico. Il progetto, che coinvolgerà Rimini e altri 41 comuni con attività sportive e laboratori prima dell’inizio ufficiale delle lezioni, viene contestato dai rappresentanti degli stabilimenti balneari e degli albergatori, che temono ripercussioni sulla stagione estiva. Nei giorni scorsi l’assessora regionale al Welfare Isabella Conti aveva difeso l’iniziativa, spiegando che non si tratta di trasformare la scuola in un “parcheggio” per bambini ma di offrire un sostegno concreto alle famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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