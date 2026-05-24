Scuole aperte dal 31 agosto i bagnini e gli albergatori non ci stanno | Così si danneggia il turismo Il calendario non si tocca

Notizia in breve

Dal 31 agosto le scuole primarie della regione sono rimaste aperte, ma bagnini e albergatori hanno protestato contro questa decisione, affermando che potrebbe danneggiare il turismo. Il settore turistico sostiene che il calendario scolastico non dovrebbe essere modificato. La questione ha generato polemiche politiche e dibattiti sul ruolo della scuola nel supporto alle famiglie. La sperimentazione, avviata in Emilia-Romagna, ha incontrato opposizioni da parte di alcune categorie del settore turistico.