Bagnini introvabili l’IA divide le spiagge italiane

Con l’arrivo dell’estate, la questione della presenza di bagnini sulle spiagge italiane diventa di attualità. In molte località, trovare personale disponibile è difficile, e questa situazione sta generando discussioni sulla gestione della sicurezza dei bagnanti. La mancanza di operatori specializzati solleva preoccupazioni tra utenti e amministratori locali, mentre si cerca di trovare soluzioni pratiche per garantire controlli e interventi tempestivi.

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