Da ieri, sono stati spenti 14 autovelox su 63 presenti in città, in seguito all’entrata in vigore di un decreto che regola le procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi di misurazione della velocità. La misura riguarda i sistemi utilizzati dalla polizia locale e metropolitana dell’ex Provincia. Nessun autovelox è stato disattivato permanentemente; si tratta di una sospensione temporanea legata alle nuove norme.

L'entrata in vigore del decreto che, da ieri, disciplina le nuove «procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità» dei dispositivi per la misurazione dei limiti di velocità ha spento, almeno per ora, anche 14 autovelox dei 63 in dotazione alla polizia di Roma capitale e a quella metropolitana dell'ex Provincia. Si tratta degli autovelox che risultano antecedenti al giugno 2017. Quelli che, secondo il decreto, dovranno ottenere una nuova omologazione con procedure di verifica della documentazione, o test tecnici e tarature per verificarne l'idoneità. Dovranno, dunque, passare al vaglio le caratteristiche tecniche per valutare se sono in grado di rispettare soprattutto le garanzie sulla privacy del soggetto immortalato dal dispositivo di controllo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spenti in città 14 dei 63 autovelox in dotazione

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