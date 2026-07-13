L’avventura della nuova proprietà della Spal è iniziata ufficialmente, con Joseph Portelli che ha preso le redini del club alcuni giorni fa. Tuttavia, l’imprenditore maltese si trova attualmente negli Stati Uniti e non sarà presente in città. Nel frattempo, è già operativo il suo collaboratore, Marcel Bonnici, che ha iniziato a lavorare sul club.

Joseph Portelli ha preso le redini del club da qualche giorno, ma di fatto comincia oggi l’avventura della nuova Spal. L’imprenditore originario dell’isola di Gozo però si trova negli Stati Uniti e non sarà presente nella nostra città, dove però sarà immediatamente operativo Marcel Bonnici. Il braccio destro di Portelli, nominato Ceo della società di via Copparo, prenderà possesso degli uffici della sede e visiterà il centro sportivo Fabbri, dove nel giro di tre o quattro giorni sono previsti una serie di incontri chiave per iniziare a costruire la nuova creatura. L’amministratore delegato della Spal incontrerà i rappresentanti dell’amministrazione comunale, da qualche giorno possessori dell’ovetto che tornerà a brillare sulle maglie dei biancazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, inizia l’avventura della proprietà maltese. Bonnici già operativo, prende in mano il club

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