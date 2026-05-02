Atalanta Under 23 inizia una nuova avventura ai playoff | contro la Casertana è già da dentro o fuori

L’Atalanta Under 23 affronta i playoff con una partita decisiva contro la Casertana, in una sfida che si decide sul filo di lana. La squadra di Caravaggio ha ottenuto la qualificazione all’ultimo momento, confermando che in questa fase il risultato conta più di ogni altra cosa. La partita rappresenta un passaggio importante per i giovani calciatori, con l’obiettivo di proseguire la loro avventura in questa fase decisiva del campionato.

Caravaggio. Obiettivo raggiunto. All’ultimo respiro, sì, ma la sostanza non cambia. E a contare è come sempre il risultato finale. Al suo terzo anno di vita, l’ Atalanta Under 23 centra la terza qualificazione consecutiva ai playoff di Serie C certificando la bontà di un progetto sempre più solido. Uno scenario tutt’altro che scontato, visto gli importanti cambiamenti che hanno accompagnato questa nuova avventura. I nerazzurri, dopo aver disputato le prime due stagioni della loro storia nel girone A, sono stati chiamati a misurarsi con le squadre appartenenti al raggruppamento C, ovvero quello che comprendere le società del Sud Italia e delle Isole, rientrando in quel meccanismo di rotazioni che vede protagoniste le seconde squadre dei club di Serie A.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta Under 23 - Casertana 0-2 | Gli Highlights | 33ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026

Notizie correlate

Leggi anche: Atalanta, inizia il ciclo di fuoco: contro la Juve è quasi un dentro-o-fuori

Playoff Champions League: Juve e Atalanta Dentro o Fuori su SkyPlayoff di UEFA Champions League al via il 17 e 18 febbraio su Sky con le italiane che si giocano tutto dentro o fuori per accedere agli ottavi di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: U23, domenica con il Catania; Ecco perché l’Atalanta U23 ha compiuto una vera impresa centrando i play-off di Serie C; Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 ai playoff di Serie C, la prima annata dell'Inter Under 23 e le difficoltà del Milan Futuro: come è andata la stagione delle seconde squadre; Atalanta U23 contro Catania risultati in diretta, testa a testa e formazioni.

Atalanta Under 23, inizia una nuova avventura ai playoff: contro la Casertana è già da dentro o fuoriI nerazzurri ci riprovano per il terzo anno di fila: nelle ultime due stagioni il percorso si è interrotto al primo turno della fase nazionale e ai quarti di finale, ma sempre a testa altissima ... bergamonews.it

Atalanta U23, progetto vincente: giovani e academy il segreto per i playoffAtalanta U23 ai playoff di Serie C per il terzo anno: progetto basato su giovani e academy, sfida alla Casertana ... calcioatalanta.it

La vittoria in #CoppaItalia Primavera dell’Atalanta Bergamasca Calcio fa parecchio riflettere su quanto stanno facendo i #nerazzurri con le prime due squadre del settore giovanile, ovvero la formazione di Bosi e la Under 23 di Bocchetti che si è qualificata ai # - facebook.com facebook

Atalanta Under 23 Catania 1-1 90+2' Pareggio dei rossazzurri con Caturano! #CataniaFC x.com