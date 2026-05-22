Real Madrid-Athletic Club | formazioni statistiche e anteprime mentre l’Arbeloa prende in mano la partita finale
Sabato sera al Santiago Bernabeu si svolgerà l’ultimo turno della Liga con il Real Madrid che riceve l’Athletic Bilbao. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono dettagli sulle statistiche delle due squadre. La partita sarà diretta dall’arbitro Arbeloa, che si occuperà di gestire la finale di campionato. Il match rappresenta la conclusione di una stagione caratterizzata da risultati altalenanti per entrambe le formazioni.
2026-05-22 14:35:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid chiuderà il sipario su una deludente stagione della Liga quando ospiterà l’Athletic Bilbao al Santiago Bernabeu sabato sera. I Blancos hanno già confermato il secondo posto dietro ai campioni del Barcellona,??mentre l’Athletic concluderà la stagione fuori dalle sedi europee dopo una stagione frustrante. Segnerà anche l’ultima partita in carica per entrambi gli allenatori, con Alvaro Arbeloa che lascerà il Real Madrid ed Ernesto Valverde che si prepara a lasciare l’Atletico quest’estate. Parlando nella sua conferenza stampa, Arbeloa ha detto: “Spero che sia solo un ‘ci vediamo dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB. REAL MADRID POTENTIAL LINEUP UNDER JOSE MOURINHO.
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Barcellona-Real Madrid: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico sulla Liga2026-05-09 23:23:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.
Arbeloa lascia il #RealMadrid dopo quattro mesi in panchina e chiude contro l’Athletic Bilbao. L’ex difensore spagnolo ha escluso un ritorno accanto a Mourinho, atteso nuovamente a Madrid dopo tredici anni. x.com
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