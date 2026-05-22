Real Madrid-Athletic Club | formazioni statistiche e anteprime mentre l’Arbeloa prende in mano la partita finale

Sabato sera al Santiago Bernabeu si svolgerà l’ultimo turno della Liga con il Real Madrid che riceve l’Athletic Bilbao. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono dettagli sulle statistiche delle due squadre. La partita sarà diretta dall’arbitro Arbeloa, che si occuperà di gestire la finale di campionato. Il match rappresenta la conclusione di una stagione caratterizzata da risultati altalenanti per entrambe le formazioni.

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