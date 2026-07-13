Rodri ha dichiarato che la Francia è una squadra forte, ma anche la Spagna può competere. Rispondendo a una domanda sul suo passato, il capitano della nazionale ha sorriso e ha ricordato cosa faceva a 19 anni. La conversazione ha evidenziato la sua consapevolezza del suo percorso e delle sfide attuali. La discussione si è concentrata anche su Yamal, senza entrare in dettagli specifici.

Chiediamo a Rodri dov’era e soprattutto cosa faceva a 19 anni e il capitano della Spagna sorride. Sa benissimo da dove viene la domanda, e la riflessione è all’altezza del personaggio, Pallone d’Oro, capitano e uomo intelligente. Oggi Lamine Yamal compie 19 anni, bontà sua. Alla vigilia di una semifinale Mondiale. Rodri soffiò sulle 19 candeline preparando un Europeo Under 19, e oggi Lamine Yamal parla da capitano e da collega ammirato. Ma partiamo da lei. Fino allo scorso anno aveva al suo fianco Carvajal e Morata e vi dividevate il ruolo di leader: il madridista curava la parte competitiva, Alvaro quella più personale, lei le questioni di campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rodri: "La Francia è uno squadrone, ma noi pure. Yamal? Quando discutiamo lui..."

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