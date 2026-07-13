Alle elezioni politiche in Spagna del 2027 si prevede un aumento di circa 500.000 elettori rispetto alle ultime consultazioni, ma non si può ancora sapere chi voteranno. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la propria candidatura, nonostante le inchieste contro il Partito Socialista e il rinvio a giudizio della moglie, con obbligo di firma e passaporto sequestrato. La data delle elezioni non è ancora stata stabilita.

Le politiche in Spagna sono previste per il 2027, e il premier Pedro Sanchez si ricandiderà, nonostante le inchieste che hanno travolto i socialisti e il rinvio a giudizio della moglie Begoña Gomez, con tanto di obbligo di firma e passaporto ritirato. Quello che cambierà, e sensibilmente dal punto di vista prettamente numerico, sarà l’elettorato attivo: in base alla cosiddetta ‘Ley de nietos’, la norma che facilita l’acquisizione della cittadinanza ai discendenti degli emigrati e degli esiliati spagnoli, circa 500mila stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza spagnola grazie potranno votare alle prossime elezioni generali e regionali l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, alle politiche del 2027 voteranno 500mila persone in più: ma è impossibile sapere chi sceglieranno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinque Vasco Rossi appaiono in giro per le città italiane: 5 come 50 anni di carriera. Arriva l’annuncio dei più eventi del 2027 per 500mila persone?Cinque immagini di Vasco Rossi sono apparse sui cartelloni elettronici di oltre venti città italiane, da Milano a Napoli, in vista di eventi previsti...

Vasco Rossi prepara il suo “Giubileo” a Roma: nel 2027 un evento da oltre 500mila personeNel 2027, Roma ospiterà un evento dedicato a Vasco Rossi, chiamato il “Giubileo di Vasco”.

Temi più discussi: Il fact-checking dei leader del centrosinistra a Sky; Intervista a Paola Binetti sulla Brexit e sulle elezioni politiche in Spagna (27.06.2016); A 90 anni dalla morte di Federico García Lorca un fumetto rende omaggio al poeta; Spagna, inferno in Andalusia: almeno 12 morti intrappolati dalle fiamme.

Discutiamone: il presidente della BCE lo dice a Euronews mentre la Spagna propone un piano di prestito congiunto reddit

La regolarizzazione di immigrati in Spagna sarà più ampia del previstoLa regolarizzazione di persone immigrate in Spagna avviata da fine aprile sarà verosimilmente più ampia del previsto: il governo guidato dal Socialista Pedro Sánchez aveva ipotizzato fra le 500mila e ... ilpost.it

In Spagna alle europee vincono i popolari: battuti i socialisti, come alle politiche di un anno faIn Spagna, il Partito popolare ha vinto le elezioni europee con il 34,2 per cento contro il 30,2 dei socialisti del premier Pedro Sánchez. L’anno scorso, alle elezioni politiche (con un’affluenza del ... ilfoglio.it