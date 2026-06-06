Vasco Rossi prepara il suo Giubileo a Roma | nel 2027 un evento da oltre 500mila persone

Nel 2027, Roma ospiterà un evento dedicato a Vasco Rossi, chiamato il “Giubileo di Vasco”. La manifestazione si svolgerà nella primavera e durerà diversi mesi, coinvolgendo concerti, incontri e altri appuntamenti. Si prevede che l’evento possa attirare oltre 500.000 persone. La città si sta preparando per accogliere un grande afflusso di pubblico in occasione di questa celebrazione.

Roma, 6 giugno 2026 – Roma si prepara ad accogliere il “Giubileo di Vasco ”. Nella primavera del 2027 la Capitale diventerà il centro di una grande celebrazione dedicata a Vasco Rossi, con eventi, incontri e musica pensati per accompagnare il pubblico per diversi mesi. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista sui social, a pochi minuti dall’inizio del concerto di Ferrara. Il Komandante ha anticipato che Roma aprirà “le porte delle sue location più prestigiose” per un progetto già ribattezzato come il suo personale Giubileo. Un’espressione dal forte valore simbolico, che lega la storia della città alla carriera di uno degli artisti più amati della musica italiana. Roma al centro della festa per Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vasco Rossi lancia il suo "Giubileo" a Roma: ecco l'evento epocale con 500mila personeA Roma si è tenuto il concerto di Vasco Rossi per il suo “Giubileo”, con circa 500.

Vasco Rossi: “La scaletta del tour sarà una bella botta. Faremo una grande festa nel 2027. Siamo lavorando a un evento per oltre 500mila persone. C’è una canzone nuova scritta con Curreri”Il cantante ha annunciato che la scaletta del prossimo tour sarà molto intensa e che nel 2027 si terrà un grande evento, con l’obiettivo di...

Temi più discussi: Ferrara si prepara per i concerti di Vasco Rossi | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara; Soundcheck - data esclusiva Fan club - VASCO LIVE 2026 29 maggio Rimini - Stadio Romeo Neri; Vasco Rossi, Olbia si prepara alla grande invasione: ecco come cambia la viabilità; Vasco Rossi fa impazzire Rimini: la super-scaletta, le prove (esclusive) e la ‘chicca’ dopo 41 anni.

Dopo Vasco Rossi, domenica Rimini si prepara ad accogliere il concerto di Achille Lauro x.com

Vasco Rossi - Quanti Anni Hai reddit

L'annuncio di Vasco Rossi: In primavera il mio Giubileo a RomaVasco Rossi svela i programmi per il prossimo anno. Sui social annuncia che sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ... rainews.it

Vasco Rossi lancia il suo Giubileo a Roma: annunciato l'evento epocale con 500mila personeNon è mai solo musica. Quando si muove Vasco Rossi, l'impatto travalica i confini della discografia per farsi rito collettivo. iltempo.it