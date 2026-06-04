Cinque immagini di Vasco Rossi sono apparse sui cartelloni elettronici di oltre venti città italiane, da Milano a Napoli, in vista di eventi previsti nel 2027. La presenza si riferisce a cinque differenti rappresentazioni del cantante, in occasione dei 50 anni di carriera. Sono stati annunciati numerosi eventi per il 2027, che coinvolgeranno circa 500 mila persone. La campagna promozionale ha attirato l’attenzione di fan e cittadini in diverse città italiane.

Non uno, ma ben cinque Vasco Rossi sono apparsi sui manifesti elettronici di oltre venti città italiane da Milano a Roma, da Bologna a Napoli. Cinque espressioni del rocker a raffigurare le sue molteplici anime, cinque come cinquanta il numero degli anni di carriera che il prossimo anno l’artista si appresta a festeggiare “con più eventi per oltre 500mila persone”. L’iniziativa diffusa compare mentre il tour 2026 entra nel vivo, dopo la data zero di Rimini, e si prepara a fare tappa a Ferrara, dove il 5 e 6 giugno sono attesi 120mila spettatori al Parco Urbano G. Bassani. Nessuna comunicazione ha accompagnato la comparsa delle immagini, il che ha naturalmente alimentato le interpretazioni più varie da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinque Vasco Rossi appaiono in giro per le città italiane: 5 come 50 anni di carriera. Arriva l’annuncio dei più eventi del 2027 per 500mila persone?

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