Il governo italiano ha comunicato di voler monitorare attentamente la situazione con Israele, considerando possibili azioni a livello europeo. Su indicazione del ministro degli Esteri, il segretario generale della Farnesina ha preso atto delle decisioni in corso e si riserva di valutare eventuali iniziative politiche. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due Paesi, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle misure che potrebbero essere adottate.

Su istruzione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il segretario generale della Farnesina, Amb. Riccardo Guariglia, ha convocato oggi al ministero l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, "per esprimere la ferma protesta del Governo italiano in relazione alla vicenda che ha coinvolto cittadini italiani della Freedom Flotilla". Lo riferisce in una nota la Farnesina, spiegando che "nel corso dell'incontro, è stata chiesta l'immediata liberazione e il rapido rientro in Italia di tutti i connazionali ancora trattenuti" e che Guariglia "ha ribadito, su indicazione del ministro Tajani, l'inaccettabilità di quanto accaduto anche alla luce del fatto che i cittadini coinvolti non erano armati né avevano intenzioni violente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Italia alza la voce con Israele: il governo si riserva di valutare iniziative politiche anche in sede europea

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ITALIA in SILENZIO sulla FLOTTIGLIA - SÁNCHEZ CONTRO ISRAELE

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