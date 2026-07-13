Sostegno scuole infanzia a Genova dal Comune 250 mila euro Bruzzone | Le famiglie devono sapere che non lasceremo indietro nessuno
Il Comune di Genova ha stanziato 250 mila euro in più per sostenere le scuole dell'infanzia. La cifra servirà a coprire le spese legate all’assistenza dei bambini con disabilità per il nuovo anno scolastico. L’amministrazione ha specificato che le risorse sono destinate a garantire il supporto alle famiglie e alle strutture scolastiche. La decisione fa parte di un fondo straordinario, volto a non lasciare indietro nessuno tra i più piccoli.
L'amministrazione genovese stanzia 250 mila euro aggiuntivi per l'assistenza ai bambini con disabilità; il fondo straordinario coprirà le esigenze delle scuole dell'infanzia per il nuovo anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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