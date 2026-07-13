Sostegno scuole infanzia a Genova dal Comune 250 mila euro Bruzzone | Le famiglie devono sapere che non lasceremo indietro nessuno

Notizia in breve

Il Comune di Genova ha stanziato 250 mila euro in più per sostenere le scuole dell'infanzia. La cifra servirà a coprire le spese legate all’assistenza dei bambini con disabilità per il nuovo anno scolastico. L’amministrazione ha specificato che le risorse sono destinate a garantire il supporto alle famiglie e alle strutture scolastiche. La decisione fa parte di un fondo straordinario, volto a non lasciare indietro nessuno tra i più piccoli.