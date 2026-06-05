Carte d’identità cartacee addio dal 3 agosto 2026 | cosa devono sapere scuole famiglie e studenti per viaggi ed Erasmus

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, anche se ancora in corso di validità. Le scuole, le famiglie e gli studenti devono prepararsi a usare esclusivamente le versioni elettroniche o con chip per i viaggi e per l’Erasmus. Questa data segna la fine dell’uso delle carte cartacee, che non potranno più essere presentate come documento di identità.

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità rilasciate in formato cartaceo cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La scadenza è prevista dal Regolamento (UE) 20191157, che ha introdotto standard uniformi di sicurezza per i documenti di identità all’interno dell’Unione europea. Per dirigenti scolastici, docenti accompagnatori e referenti Erasmus il tema riguarda soprattutto la programmazione delle attività per l’anno scolastico 20262027. Molti viaggi vengono organizzati con mesi di anticipo e spesso le famiglie verificano la documentazione soltanto in prossimità della partenza. Il rischio è che studenti in possesso di una carta d’identità cartacea apparentemente ancora valida scoprano troppo tardi di dover procedere al rilascio di un nuovo documento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Addio Carta dIdentità Cartacea dal 3 Agosto: Se Non Hai la CIE Non Puoi Viaggiare!

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