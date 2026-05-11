Sostegno | se a settembre l’USR da meno ore di quelle proposte dal GLO le famiglie possono rivolgersi al giudice Cosa devono fare le scuole Il Punto di Walter Miceli ed Evelina Chiocca
A settembre, se l’USR assegna meno ore di sostegno rispetto a quelle proposte dal GLO, le famiglie possono ricorrere al giudice. La questione riguarda anche le scuole, che devono affrontare la distribuzione delle ore di supporto agli studenti con disabilità. Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito alcuni principi in merito a questa situazione, evidenziando la possibilità di azioni legali in caso di inadempienze.
Una recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riporta al centro un tema concreto per molte famiglie: quante ore di sostegno spettano a un alunno con disabilità e cosa accade se, all’inizio dell’anno scolastico, quelle ore non vengono assegnate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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