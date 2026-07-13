Sorteggio Champions League 2026 27 | data regole e TV

Da napolissimo.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 202627 si terrà il 27 agosto 2026 a Montecarlo. Tra le squadre coinvolte ci sono il Napoli, l’Inter, la Roma e il Como. La data è stata comunicata ufficialmente e il sorteggio determinerà gli accoppiamenti delle squadre per la prima fase della competizione. Le regole e la distribuzione dei gironi saranno illustrate durante l’evento. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva.

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SORTEGGIO CHAMPIONS. Il Napoli, insieme a Inter, Roma e Como, attende il sorteggio della fase campionato di Champions League 202627, fissato per il 27 agosto 2026 a Montecarlo. Le 36 squadre qualificate disputeranno otto partite ciascuna, senza andata e ritorno, con calendario definito dalle quattro fasce di ranking. La diretta sarà visibile su Sky Sport, NOW, Amazon Prime e gratuitamente su UEFA.tv e YouTube UEFA. Quando si svolge il sorteggio della Champions League 20262027, come funziona il nuovo format e dove vederlo in tv?. Il sorteggio della Champions League 202627 per la fase campionato si svolgerà il 27 agosto 2026 a Montecarlo, con orario ancora da confermare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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