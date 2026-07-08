Basket | Champions League 2026-2027 ecco il sorteggio per Reggio Emilia e Varese

Notizia in breve

Il sorteggio della Champions League di basket 2026-2027 ha assegnato a due squadre italiane, Reggio Emilia e Varese, i rispettivi gironi di qualificazione. La competizione è alla sua undicesima edizione e coinvolge varie squadre europee. Le squadre italiane parteciperanno alla fase preliminare, con le rispettive avventure che inizieranno con le partite di girone. La composizione dei gruppi è stata stabilita oggi durante l’estrazione dei sorteggi.