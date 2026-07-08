Basket | Champions League 2026-2027 ecco il sorteggio per Reggio Emilia e Varese
Il sorteggio della Champions League di basket 2026-2027 ha assegnato a due squadre italiane, Reggio Emilia e Varese, i rispettivi gironi di qualificazione. La competizione è alla sua undicesima edizione e coinvolge varie squadre europee. Le squadre italiane parteciperanno alla fase preliminare, con le rispettive avventure che inizieranno con le partite di girone. La composizione dei gruppi è stata stabilita oggi durante l’estrazione dei sorteggi.
Si è tenuto quest’oggi il sorteggio dell’undicesima edizione di Basketball Champions League, quella 2026-2027, con al via due squadre italiane, l’Una Hotels Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese. 32 squadre al via, 30 direttamente dai gironi cui si aggiungeranno le 2 che passeranno dai tornei di qualificazione. Questa la situazione degli otto raggruppamenti: Girone A – Nanterre 92 (Francia), Rytas Vilnius (Lituania), Sabah BC (Azerbaigian), Trabzonspor (Turchia) Girone B – Cibona Zagabria (Croazia), Galatasaray MCT Technic (Turchia), Legia Varsavia (Polonia), SIG Strasburgo (Francia) Girone C – AEK Atene (Grecia), Falco KC Szombathely... 🔗 Leggi su Oasport.it
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