Champions League 2026-27 | squadre fasce date del sorteggio e regolamento

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2026-27 è previsto per giovedì 27 agosto a Nyon. Le fasce provvisorie sono state già definite, in attesa del completamento dei turni preliminari. La competizione inizierà con le partite di gruppo, ma i dettagli sulle squadre ancora non sono stati completati. La fase a gironi rappresenta il primo passo ufficiale della nuova edizione della coppa.

Nyon, 25 maggio 2026 – La nuova Champions League 2026-27 comincia a prendere forma. In attesa del completamento dei turni preliminari, sono già delineate le fasce provvisorie per il sorteggio della fase campionato, in programma giovedì 27 agosto a Nyon. L’Italia sarà rappresentata da quattro squadre: Inter, Roma, Napoli e Como. I nerazzurri partiranno dalla prima fascia, forti di un ranking Uefa da 127.000 punti. I giallorossi saranno invece in seconda fascia con 97.750 punti, mentre il Napoli si collocherà in terza fascia con 63.000. Il Como, alla sua nuova avventura europea, partirà dalla quarta fascia con un coefficiente di 19.989. Le fasce della Champions League. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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UEFA Champions League 2025/26 Prediction

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