Sorpreso con la droga addosso | 26enne finisce in manette
I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato un 26enne gambiano, residente regolarmente in Italia, per detenzione di droga in flagranza di reato. Durante un controllo, l’uomo è stato trovato con sostanze stupefacenti addosso, portando così all’arresto immediato. L’episodio si inserisce in un’azione più ampia delle forze dell’ordine contro lo spaccio di sostanze illegali nella città.
Ancora spaccio in città, ancora un arresto messo a segno dalle forze dell'ordine. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne gambiano, regolare sul territorio nazionale. L’uomo, residente in provincia di Catanzaro ma di fatto domiciliato nel capoluogo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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lo guarda un po' sorpreso. Io, che potevo starmene zitta, intervengo "Il libro di @Nicola_Bressi, divulgatore scientifico etologo di Trieste, pubblicato da Aboca!" "Lui!" Si esalta il distinto signore che poi inizia a raccontarmi quanto ami Trieste e insieme, lui e io x.com