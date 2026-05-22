sorpreso con droga e soldi pusher finisce in manette

Nel pomeriggio, i carabinieri della stazione di Solaro hanno arrestato un uomo trovato in possesso di droga e denaro. L’uomo, sospettato di attività di spaccio, era in attesa di clienti quando è stato fermato dai militari. Durante le perquisizioni, sono stati trovati diversi dosi di sostanze stupefacenti e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’arresto è avvenuto sul posto, senza ulteriori incidenti.

Probabilmente era in attesa dei clienti per vendere dosi di sostanze stupefacenti, ma prima di loro sono arrivati i carabinieri della stazione di Solaro che lo hanno arrestato. Un tunisino di 29 anni è così finito in manette in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, lo hanno notato in atteggiamento sospetto davanti alla vetrina di un’attività commerciale bar. Quando la pattuglia si è avvicinata per procedere a un controllo, lui è scappato a piedi in direzione di un ingresso del Parco delle Groane, pensando di riuscire a nascondersi nella boscaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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