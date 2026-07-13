Sorloth alternativo a Kolo Muani | la valutazione dell’Atletico Madrid Sullo fondo anche Pellegrino

L'Atletico Madrid sta considerando il trasferimento di Alexander Sorloth come alternativa a Kolo Muani. Sul tavolo anche la possibilità di ingaggiare Lorenzo Pellegrino. La trattativa per Kolo Muani sta entrando nella fase decisiva, con sviluppi imminenti.

Sorloth alternativo a Kolo Muani: la valutazione dell’Atletico Madrid per il norvegese. Sullo fondo anche Pellegrino. L’ evoluzione della telenovela legata a Randal Kolo Muani vivrà presto i suoi giorni decisivi. In caso di semaforo verde, l’accordo definitivo con il Paris Saint-Germain potrebbe concretizzarsi già entro il prossimo fine settimana, regalando finalmente a Luciano Spalletti il tanto invocato rinforzo offensivo. Tuttavia, la dirigenza bianconera non intende farsi trovare impreparata di fronte a una possibile fumata nera, uno scenario che resta tutt’altro che escluso. Qualora l’affare con i francesi dovesse definitivamente naufragare, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali attiverà immediatamente i piani di riserva, indirizzando l’azione di mercato verso la Spagna, sponda Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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