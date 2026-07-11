juve un difficile ballo sulle punte kolo muani costoso tornano sorloth e pellegrino

La Juventus sta affrontando difficoltà nella ricerca di un nuovo centravanti, con l'acquisto di Kolo Muani che si è rivelato molto costoso. Nel frattempo, sono tornati disponibili Sorloth e Pellegrino, ma la società deve ancora decidere come procedere. La trattativa per il nuovo attaccante resta complessa, con molte incognite da risolvere.

Torino, 11 luglio 2026 - La ricerca del nuovo centravanti continua a essere una delle priorità della Juventus, ma il percorso è tutt'altro che semplice e ogni situazione rischia di complicarsi. La dirigenza bianconera sta lavorando su più tavoli, consapevole che arrivare al profilo ideale richiederà tempo e, soprattutto, le giuste condizioni economiche. Il nome che continua a occupare il primo posto nella lista è quello di Randal Kolo Muani, pista che il Psg sta rendendo dura. L'attaccante francese rappresenta l’attaccante che meglio risponde alle esigenze tecniche della Juventus grazie alla sua capacità di giocare sia da riferimento centrale sia in un attacco più dinamico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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