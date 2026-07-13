Un uomo è stato allontanato dalla casa familiare e ha ricevuto il divieto di avvicinarsi alla moglie a meno di 1000 metri, dopo accuse di maltrattamenti e sofferenze in famiglia. La misura cautelare è stata disposta in seguito a un procedimento legale e mira a tutelare la donna. Le autorità hanno adottato questa decisione per prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

È scattata una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia a Sora (Frosinone), dove un uomo è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla moglie, con un limite di almeno 1000 metri. Il provvedimento è stato emesso il 10 luglio 2026 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia della vittima. Le indagini e la denuncia della vittima Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che la moglie dell’indagato ha sporto denuncia presso il Commissariato di Sora. Gli agenti hanno raccolto elementi che hanno permesso di ricostruire una situazione di maltrattamenti in famiglia protrattasi nel tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sora, sofferenze e maltrattamenti alla moglie: marito allontanato dalla casa familiare

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