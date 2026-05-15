Maltratta moglie e figlie | allontanato dalla casa familiare

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Padula è stato allontanato dalla casa familiare dopo essere stato accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie. Le accuse riguardano comportamenti violenti e vessatori all’interno del nucleo familiare. La decisione è stata presa dalle autorità competenti, che hanno disposto l’allontanamento dell’uomo per tutelare le persone coinvolte. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

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E' accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della moglie e delle figlie, un uomo di Padula. Come disposto dalla Procura, nell’ambito del Codice Rosso, è stato disposto l’allontanamento immediato dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alle persone offese. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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