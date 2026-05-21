A Avellino, un uomo di 45 anni di nazionalità rumena è stato allontanato dalla propria abitazione a causa di accuse di maltrattamenti in famiglia. La misura restrittiva è stata attuata tramite il posizionamento di un braccialetto elettronico, che monitora la sua presenza e limita i contatti con i familiari coinvolti. La decisione è stata presa dalle autorità in seguito alle indagini condotte sulla vicenda, che hanno portato all’adozione di questa misura cautelare.

Un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa sono stati eseguiti nei confronti di un 45enne rumeno residente nel Beneventano, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il dispositivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, è stato applicato con il supporto del braccialetto elettronico per garantire la sicurezza delle vittime. Maltrattamenti ad Avellino Le condotte contestate e le sofferenze inflitte Il ruolo della Procura e il Codice Rosso Il contesto territoriale e la tutela delle vittime Maltrattamenti ad Avellino Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maltrattamenti in famiglia ad Avellino, 45enne allontanato dalla casa familiare: la ricostruzione

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