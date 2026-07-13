Piacenza, 13 luglio 2026 – Adesso ha un nome e cognome l’assassino di Aurora Tita, la 13enne morta precipitata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L’ex fidanzato della giovanissima ha confessato di averla uccisa gettandola dall’alto del palazzo dove i due si trovavano. Una caduta – quella della 13enne – che era stata considerata fin da subito sospetta dagli inquirenti e che oggi ha una connotazione ben precisa: femminicidio. Il ragazzo – condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni – ha confessato di aver ucciso Aurora durante il processo di appello, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sono stato io a uccidere Aurora”, la confessione choc dell’ex fidanzatino durante il processo d’Appello

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