La polizia ha arrestato sei ragazzi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa, nella parte nord-ovest della città. La polizia ha detto che i sei ragazzi arrestati, che hanno tra i 18 e i 22 anni, sono uno dominicano e gli altri cinque peruviani. A inizio giugno, sempre per l’omicidio di Silvera, erano stati fermati altri due ragazzi, ritenuti materialmente responsabili dell’accoltellamento, che ora sono in custodia cautelare. Le persone arrestate sono quindi otto, e quelle indagate sono circa 20. Ibarra era nato a Milano da una famiglia ecuadoriana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Sono stati arrestati altri sei ragazzi per l’uccisione a coltellate di un 22enne nella stazione di Milano Certosa

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