22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa | gravissimo

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato gravemente alla stazione di Milano-Certosa. La lite tra almeno dieci persone si sarebbe verificata tra i binari, causando ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire dinamica e motivazioni dell’evento.