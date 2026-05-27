22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa | gravissimo
Un giovane di 22 anni è stato accoltellato gravemente alla stazione di Milano-Certosa. La lite tra almeno dieci persone si sarebbe verificata tra i binari, causando ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire dinamica e motivazioni dell’evento.
Una rissa tra almeno dieci persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano-Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dove si troverebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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