Sei giovani affiliati alla gang dei Latin King sono stati arrestati in relazione all’omicidio di un 22enne avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. La vittima è stata accoltellata ripetutamente con circa trenta coltellate. Complessivamente, sono otto le persone finite in manette per il delitto, avvenuto in un’area pubblica della stazione. Le indagini hanno portato all’arresto dei sei nuovi sospettati, che si aggiungono a due altri già coinvolti.

Altri sei giovani, appartenenti alla gang dei ‘ Latin King ‘, sono stati arrestati per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. La polizia di Milano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dalla gip Sara Cipolla nei confronti di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che si sommano ai due fermi eseguiti a inizio giugno del 19enne peruviano Jefferson Smith Echevarria Verano e del 20enne argentino Isaias Gonzalo Linares Melendez. Secondo le indagini della Squadra mobile con gli agenti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, 22enne morto accoltellato in stazione Certosa: altri sei giovani ‘Latin King’ arrestati

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Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

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