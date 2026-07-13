Sondaggio Swg per Mentana | Schlein e Conte ecco l' effetto del comizio-disastro

Un sondaggio Swg per Mentana mostra che, dopo un comizio considerato fallimentare, sia Elly Schlein che Giuseppe Conte non sono riusciti a invertire la tendenza negativa dei loro partiti. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle continuano a perdere consensi, mentre Fratelli d’Italia e il centrodestra mantengono il vantaggio. I dati indicano un calo di fiducia nei rispettivi schieramenti dopo l’evento pubblico.

Niente da fare per Elly Schlein e Giuseppe Conte: nonostante i loro sforzi, Partito democratico e Movimento 5 Stelle continuano a perdere terreno nei confronti di Fratelli d'Italia e del centrodestra. E forse dietro ai dati del sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di oggi, lunedì 13 luglio, c'è anche il riflesso del deprimente comizio unitario del campo largo andato in scena lo scorso fine settimana a Napoli. Un comizio passato attraverso contestazioni feroci, risse, insulti e addirittura una occupazione di palco. Altro che rampa di lancio, insomma: l'immagine di un centrosinistra incapace di dimostrarsi unito evidentemente è rimasto negli occhi e nella testa degli intervistati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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SONDAGGIO MENTANA SWG: MELONI SALE ANCORA, PD IN CALO E CAMPO LARGO NEL CAOS!

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