Sondaggio Swg per Mentana Conte e Schlein naufragano | si allarga il solco con Meloni

Nel sondaggio Swg per il TgLa7, Fratelli d'Italia ottiene un consenso superiore rispetto a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con una distanza che si amplia rispetto alle rilevazioni precedenti. Conte e Schlein registrano un calo di consensi, mentre la distanza tra il partito di destra e le altre forze politiche aumenta. I dati mostrano una crescente differenza tra le due principali coalizioni.

Nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana si allarga la forbice tra Fratelli d'Italia da una parte e Partito democratico e Movimento 5 Stelle dall'altro. Segno che la strategia del cosiddetto campo largo in vista della volata elettorale per le politiche qualcosa non sta funzionando. E continua a crescere Futuro Nazionale: il generale Roberto Vannacci è e probabilmente resterà una mina vagante in grado di destabilizzare tanto l'agenda quanto gli schieramenti. Il partito di Giorgia Melloni scende dal 27,3% al 27,1%, perdendo lo 0,2. Ma come detto FdI aumenta il vantaggio del Pd di Elly Schlein, che dal 21,8% della scorsa settimana passa al 21,5 perdendo per strada lo 0,3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Analisi sondaggi politici Mentana la7: ribaltone sinistra Conte Schlein primo posto Meloni nei guai

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