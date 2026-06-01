Sondaggio Swg | FdI cresce il Pd crolla exploit-Vannacci Le sentenze da Mentana
Secondo il sondaggio Swg, Fratelli d’Italia registra un aumento nei consensi, mentre il Partito Democratico subisce un calo significativo. Inoltre, si segnala un incremento dei voti per la figura di un generale noto per le sue posizioni controverse, descritto come un exploit. La rilevazione è stata presentata durante il telegiornale di lunedì, condotto da Enrico Mentana.
Come ogni lunedì è tempo di sondaggi. Anzi, del sondaggio firmato Swg e proposto da Enrico Mentana al suo TgLa7. Se si andasse al voto oggi, lunedì 1 giugno, come andrebbe a finire? Prima forza, e per distacco, sempre FdI, che sale dello 0,1% al 28,2% rispetto alla rilevazione del 25 maggio. Perde invece terreno il Pd, in calo dello 0,2% al 22,3 per cento. Al contrario, il M5s sale di 0,3 punti al 13% tondo tondo. Tra le altre forze di maggioranza, lieve flessione sia per Forza Italia sia per la Lega, entrambi i partiti perdono lo 0,2% e rispettivamente si assestano al 7,2% e al 5,8 per cento. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47955192 Dunque Avs, quinta forza in campo, in salita dello 0,1% al 6,7 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Sondaggi Politici SWG TG LA7: Fratelli dItalia domina, PD cresce e il Centro crolla | 26 Gennaio!
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