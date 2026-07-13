Solo l’Europa è la risposta agli anti-Kiev

Da repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Solo l’Europa ha deciso di continuare a sostenere gli aiuti militari e la difesa comune, nonostante le opposizioni. Le decisioni prese a livello comunitario puntano a rafforzare la coesione tra gli Stati membri, mentre le critiche interne non hanno portato a cambi di rotta. La posizione europea si mantiene stabile, con l’obiettivo di sostenere Kiev contro le pressioni esterne. Le tensioni tra i paesi membri continuano a essere visibili.

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Opporsi agli aiuti militari e alla difesa comune non avvicina la pace ma rende più fragile Bruxelles e rafforza le ambizioni del Cremlino. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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