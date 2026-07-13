Solo l’Europa ha deciso di continuare a sostenere gli aiuti militari e la difesa comune, nonostante le opposizioni. Le decisioni prese a livello comunitario puntano a rafforzare la coesione tra gli Stati membri, mentre le critiche interne non hanno portato a cambi di rotta. La posizione europea si mantiene stabile, con l’obiettivo di sostenere Kiev contro le pressioni esterne. Le tensioni tra i paesi membri continuano a essere visibili.

Opporsi agli aiuti militari e alla difesa comune non avvicina la pace ma rende più fragile Bruxelles e rafforza le ambizioni del Cremlino. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Solo l’Europa è la risposta agli anti-Kiev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maska je PALA! Lavrov i Peskov potvrdili NAJCRNJE VESTI: Kree UDAR na sve ili NIŠTA

Notizie e thread social correlati

Ucraina nell’Ue, Kiev è in ritardo sulle misure anti-corruzione: “Realizzato solo il 9% delle riforme”L’Ucraina ha completato solo il 9% delle riforme richieste per l’adesione all’Unione europea, con un avanzamento considerato molto lento.

Leggi anche: Non solo Salvini, nel governo nessuno vuole Kiev in Europa

Temi più discussi: Solo l’Europa è la risposta agli anti-Kiev; La Cina ora teme che l'Europa si chiuda. La risposta? L'invasione delle sue multinazionali; Il vertice della Nato è un test per l’Europa, che può essere ambiziosa; Il problema della ricerca Europea.

Come viaggiare da solo in Europa? reddit

Non è solo a mezzogiorno che si battono i record di temperatura. Questa ondata di calore sta facendo cadere anche diversi primati notturni. A Bolzano a giugno non si era mai sudato tanto nel sonno quanto ieri, con 25,4 gradi di minima. Niente a che vedere c x.com

Dopo lo schiaffo di Trump l’unica risposta è l’EuropaL’atteggiamento del presidente Usa dovrebbe, se non altro, servire a convincere il governo che è nell’interesse dell’Italia essere più fortemente europea, non meno, e che è nell’interesse dell’Italia ... editorialedomani.it

Draghi e Stiglitz: l'Europa è sola, l'Italia ha l'EuropaAquisgrana e Santa Margherita di Pula, 14 maggio. Due interventi, nella stessa ora, compongono la diagnosi più organica che l'Europa abbia ascoltato negli ultimi due anni. Mario Draghi riceve il ... huffingtonpost.it