Nel governo nessuno sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. La maggioranza appare divisa: alcuni ministri si oppongono, altri non si sono espressi. La questione riguarda un tema di grande impatto politico e simbolico. La discussione sulla posizione ufficiale è ancora aperta, con differenze evidenti tra i membri dell’esecutivo. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata finora.

A guardare le cose da lontano, la maggioranza sembra davvero spaccata su un tema di immenso impatto politico e anche simbolico come l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. La Lega, già mercoledì sera, aveva alzato la voce contro ogni fantasia di accelerazione: «Siamo assolutamente contrari. Sarebbe un danno sociale ed economico enorme». Ieri Tajani, dal vertice dei ministri degli Esteri Ue a Cipro, pareva però tenere botta, col tono di chi parla a nome del governo, dunque anche della premier: «Siamo favorevoli all’adesione dell’Ucraina all’Unione». Divaricazione netta. SOLO CHE È UN’ILLUSIONE ottica. Nel governo italiano nessuno, neppure gli azzurri e tanto meno la premier, vuole davvero l’Ucraina nella Ue in tempi brevi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Non solo Salvini, nel governo nessuno vuole Kiev in Europa

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L'escalation dei nemici Stati Uniti

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