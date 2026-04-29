L’Ucraina ha completato solo il 9% delle riforme richieste per l’adesione all’Unione europea, con un avanzamento considerato molto lento. Un rappresentante del governo ha chiesto indicazioni concrete, chiedendo di ricevere una lista di dieci punti da attuare per accelerare il processo di integrazione. La questione delle misure anti-corruzione rimane uno dei principali ostacoli nel percorso di adesione.

“Diteci cosa dobbiamo fare, dateci 10 punti da realizzare per entrare nell’Unione europea e noi li realizzeremo. Vogliamo entrare come membri a pieno titolo”. Così Volodymyr Zelensky si è rivolto a Bruxelles in un’intervista al programma tv olandese Buitenhof andata in onda nei giorni scorsi. Le richieste sono state avanzate a Kiev da tempo – la procedura è stata avviata nel febbraio 2022 – e le principali condizioni sono state ribadite lo scorso anno con il cosiddetto “ piano Kachka-Kos “, varato a Leopoli l’ 11 dicembre 2025 dalla Commissaria all’allargamento Marta Kos e dal vicepremier ucraino Taras Kachka. Bypass politico-regolamentare...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina nell’Ue, Kiev è in ritardo sulle misure anti-corruzione: “Realizzato solo il 9% delle riforme”

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