Sara Dal Bò ha conquistato la medaglia d'argento nel sollevamento pesi nella categoria Youth tra i pesi massimi. È la sua terza gara consecutiva in cui ottiene una medaglia, confermando il risultato dopo le vittorie di Christian Di Maria e Ilenia Vella in altre competizioni.

Tre su tre. Dopo Christian Di Maria, anche Ilenia Vella e Sara Dal Bò centrano l’obiettivo di mettersi al collo almeno una medaglia consentendo all’Italia di salire sul podio con tutti i protagonisti della spedizione azzurra a Cali (in Colombia) per i Campionati Mondiali Youth di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale della stagione per gli under 17. Procedendo in ordine cronologico, Vella si è tolta una grande soddisfazione conquistando l’argento di specialità nell’esercizio di slancio nella categoria -69 kg. L’azzurrina ha firmato inoltre i nuovi record nazionali U17 di specialità (106 kg) e di totale (187 kg), chiudendo al quarto posto nel concorso generale ad una sola lunghezza dal bronzo dell’ecuadoriana Bolanos Salazar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi, Sara Dal Bò è la nuova vice-campionessa mondiale Youth tra i pesi massimi

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