Sabato 23 maggio 2026, nella suggestiva cornice della Necropoli di Giza, si terrà in esclusiva mondiale su DAZN la sfida tra il campione dei pesi massimi e l’avversario per il titolo mondiale WBC. L’evento, che richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, vedrà i due pugili confrontarsi davanti a un pubblico internazionale. La location storica si unisce a un incontro che si preannuncia di grande rilievo nel mondo della boxe.

L’attesissimo scontro sarà il main event della serie “Glory In Giza”, con l’intera card trasmessa in esclusiva e in pay-per-view su DAZN, che si conferma la casa della grande boxe internazionale. Il commento in italiano sarà affidato a Daniele La Spina per l’undercard e a Giuseppe Albi per il main event.Usyk (24-0, 15 KO), campione del mondo dei pesi massimi, affronterà l’ex campione di kickboxing Rico Verhoeven, che tornerà sul ring dopo dodici anni di assenza nel pugilato professionistico. Usyk è diventato campione indiscusso dei pesi massimi dopo aver sconfitto due volte Tyson Fury a Riyadh nel 2024. Successivamente, ha consolidato il proprio dominio battendo Daniel Dubois con un devastante KO al quinto round nel luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - In esclusiva mondiale su DAZN la sfida Usyk vs Verhoeven per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi

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FABIO WARDLEY vs DANIEL DUBOIS FULL FIGHT – Heavyweight WAR Ends in Brutal KO!

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