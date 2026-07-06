sollevamento pesi christian di maria conquista il bronzo ai mondiali youth

Notizia in breve

Ai Mondiali Youth di sollevamento pesi in Colombia, Christian Di Maria ha conquistato il bronzo nella categoria -56 kg maschili. L’atleta italiano si è piazzato sul podio sia nel totale che nelle prove di strappo e di slancio. La competizione si sta svolgendo a Calì, con Di Maria che ha portato a casa la medaglia dopo aver ottenuto risultati positivi in tutte le discipline.