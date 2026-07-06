Sollevamento pesi Christian Di Maria conquista il bronzo ai Mondiali Youth
Ai Mondiali Youth di sollevamento pesi in Colombia, Christian Di Maria ha conquistato il bronzo nella categoria -56 kg maschili. L’atleta italiano si è piazzato sul podio sia nel totale che nelle prove di strappo e di slancio. La competizione si sta svolgendo a Calì, con Di Maria che ha portato a casa la medaglia dopo aver ottenuto risultati positivi in tutte le discipline.
Ai Mondiali Youth 2026 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Calì, in Colombia, l’Italia fa festa con Christian Di Maria, in gara nei -56 kg maschili, che conquista il bronzo sia nel totale che nelle prove di strappo e di slancio. La medaglia d’oro ed il titolo iridato di categoria vanno al saudita Al Ojaian, che si impone con 253 kg e sigla i record del mondo Youth nello strappo e nel totale, andando a precedere il filippino Colonia Jay R, d’argento con 249 kg, ma oro nello slancio con 140 kg. Medaglia di bronzo per l’azzurrino Christian Di Maria, che chiude a quota 238 kg totali, salendo sul gradino più basso del podio. L’azzurrino conquista anche due bronzi di specialità: nello strappo solleva 108 kg nella prima prova, mentre nello slancio arriva a 130 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
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