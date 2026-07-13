Il presidente di un ente sportivo ha annunciato il sostegno alla Fondazione Domenico Caliendo durante la serata finale del Telesia For Peoples, evento dedicato al bambino deceduto dopo un trapianto di cuore danneggiato. La manifestazione si è conclusa con emozioni forti, in ricordo del piccolo vittima di presunta malasanità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Emozioni forti alla serata conclusiva del Telesia For Peoples, kermesse dedicata quest’anno alla fondazione intitolata al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo vittima di un caso di presunta malasanità e deceduto in seguito ad un trapianto di un cuore danneggiato. Sul palco tra i premiati è salito anche il presidente Vigorito, patron del Benevento che ha espresso la volontà di sostenere in maniera concreta la fondazione. La società di via Santa Colomba, quindi, devolverà il 10% degli incassi della campagna abbonamenti a questa nobile causa ed inoltre il massimo dirigente giallorosso renderà ancora più corposa la cifra con un contributo personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solidarietà al Telesia For Peoples: Vigorito annuncia il sostegno alla Fondazione Domenico Caliendo

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