Il ‘Telesia for Peoples’ dedicato alla fondazione ‘Domenico Caliendo’

È stato avviato un procedimento legale nei confronti della Fondazione “Domenico Caliendo” in seguito alla morte di un bambino. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’apertura di un fascicolo giudiziario, con accertamenti in corso da parte delle autorità competenti. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale e coinvolge direttamente la fondazione, senza che siano stati ancora rilasciati dettagli sulle cause o sulle responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore congelato, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità, l’edizione 2026 del “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo. Ad annunciarlo sono i vertici dell’associazione “Icosit” che da tredici anni organizza nel Sannio l’evento che ha come obiettivo principale l’integrazione tra i popoli. Nell’ultima edizione la manifestazione è stata dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nelle aree di crisi nel mondo ospitando e premiando sul palco delle terme il presidente nazionale Rosario Valastro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il ‘Telesia for Peoples’ dedicato alla fondazione ‘Domenico Caliendo’ Notizie correlate Dal 9 al 12 luglio torna nelle Terme il “Telesia for Peoples”Tempo di lettura: 2 minutiPer il tredicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da... Una serata-evento dedicata alla fondazione del piccolo Domenico CaliendoSono oltre quaranta gli artisti che hanno risposto alla chiamata di Francesco Merola per "I figli. Panoramica sull’argomento Il 'Telesia for Peoples' dedicato alla fondazione 'Domenico Caliendo'BENEVENTO, 5 MAG - E' dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore congelato, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza p ... ansa.it Il ‘Telesia for Peoples’ 2026 dedicato al piccolo Domenico Caliendo: i genitori ospiti d’onore nel Sannio a luglioE’ dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessita ... ntr24.tv