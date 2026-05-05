Il Telesia for Peoples 2026 dedicato alla Fondazione Domenico Caliendo

Il progetto “Telesia for Peoples” 2026 è dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”. Un comunicato stampa riferisce che i genitori del bambino scomparso hanno annunciato che ci saranno iniziative in suo ricordo. La comunicazione menziona presunti errori che hanno portato alla perdita del piccolo e indica l’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa vicenda. Nessun dettaglio aggiuntivo riguarda altri soggetti o eventi correlati.

Ad annunciarlo sono i vertici dell’Associazione “Icosit”, che da tredici anni organizza nel Sannio l’evento che ha come obiettivo principale l’integrazione tra i popoli. Nell’ultima edizione la manifestazione è stata dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nelle aree di crisi nel mondo, ospitando e premiando sul palco delle Terme il Presidente nazionale Rosario Valastro. “Quest’anno – dicono i promotori – abbiamo invece deciso di dare spazio alla Fondazione intitolata al piccolo Domenico la cui storia ha commosso un intero Paese ed ha mostrato a tutti la dignità dei suoi genitori, Patrizia e Antonio, due persone perbene che affrontano un dramma enorme.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Il “Telesia for Peoples” 2026 dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo” Notizie correlate Il ‘Telesia for Peoples’ dedicato alla fondazione ‘Domenico Caliendo’Tempo di lettura: 2 minutiE’ dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore... Telesia for Peoples, edizione dedicata alla Fondazione Caliendo. Ospiti i genitori del piccolo DomenicoL’edizione 2026 di “Telesia for Peoples” sarà dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, nata per sostenere i bambini che necessitano di trapianti... Tutti gli aggiornamenti Il 'Telesia for Peoples' dedicato alla fondazione 'Domenico Caliendo'BENEVENTO, 5 MAG - E' dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore congelato, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza p ... ansa.it Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativaQuesta mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo Giancarlo Siani di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale Il Volo di Domenico - Memoria, Arte e Comunità. L'opera, real ... napolitoday.it