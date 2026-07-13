Soft Skill Index | rendere accessibile il training sul campo

Le soft skill sono sempre più rilevanti nel mondo del lavoro, ma la formazione sul campo resta limitata. La cultura aziendale, la mancanza di spazi dedicati e un’offerta non sempre adeguata alle esigenze professionali ostacolano l’accesso ai programmi di sviluppo di queste competenze.

LE SOFT SKILL sono sempre più centrali sul lavoro, ma cultura aziendale, mancanza di momenti dedicati e offerta non sempre allineata alle esigenze professionali limitano ancora la formazione che le potenzierebbe. È questa, in sintesi, la principale evidenza della ricerca “ Soft Skill Index ”, promossa da Tack Tmi Italy, branch italiana della società di Gi Group Holding specializzata in Learning & Development, condotta su un campione di 1.500 lavoratori occupati in Italia. L’85% degli intervistati dalla survey è infatti convinto che le soft skill incidano nella riuscita del proprio lavoro e il 45% le ritiene addirittura determinanti. La principale causa nello scarso accesso alle iniziative aziendali di potenziamento delle soft skill è la difficoltà di conciliare il tempo della formazione con il lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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