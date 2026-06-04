Sport e competenze per il futuro | ministro Abodi presente alla cerimonia del premio Soft Skill

Domani alle 11 si svolge a Brindisi la cerimonia di consegna del Premio Sport Soft Skills 2026, nell'auditorium “M.L. Flacco”. L’evento è promosso dal corso di laurea in Diritto e management dello sport dell’Università del Salento e dall’Istituto. È prevista la presenza del ministro Abodi.

BRINDISI - Si terrà domani, venerdì 5 giugno, alle ore 11, nell'auditorium “M.L. Flacco” di via del Lavoro 21E a Brindisi, la cerimonia di consegna del Premio Sport Soft Skills 2026, promosso dal corso di laurea in Diritto e management dello sport dell'Università del Salento e dall'Istituto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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