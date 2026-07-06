Organizzazione e non solo | le soft skill che fanno la differenza nel mondo del lavoro

Il mercato del lavoro attuale richiede competenze trasversali oltre alle qualifiche accademiche. Le soft skill, come la capacità di comunicare, lavorare in team e risolvere problemi, sono diventate fondamentali per distinguersi. La crescente competitività ha reso insufficienti solo titoli di studio, anche avanzati, per ottenere un impiego. La richiesta di queste competenze si riflette nelle aziende che cercano candidati con abilità relazionali e adattabilità, oltre alle competenze tecniche.

Tempo di lettura: 3 minuti Un tempo il mondo del lavoro era meno competitivo, avere il titolo di studio era più che sufficiente per farsi notare. Oggi, però, i posti a disposizione sono di meno e la competitività è così alta che nemmeno laurea e master possono bastare. Pur necessari, non sono quelli a convincere davvero chi deve assumere nuovo personale. Sempre più spesso si parla di soft skill, ovvero di tutte quelle competenze trasversali che aiutano a risolvere problemi e mantenere un buon clima in ufficio. Andiamo oltre il talento o il carattere, ci sono caratteristiche che si allenano e si costruiscono. Vediamo le principali in modo approfondito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Strategic No: The Skill That Separates Good PMs From Great Ones

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