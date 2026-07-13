Sofia Vergara compie 54 anni in Italia | il bikini rosso conquista i fan e per lei il tempo sembra essersi fermato

Da screenworld.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sofia Vergara ha festeggiato il suo 54° compleanno in Italia, trascorrendo la giornata nelle acque della Costiera Amalfitana. La modella e attrice è stata fotografata mentre indossava un bikini rosso, attirando l’attenzione dei fan. Le immagini mostrano Vergara che si gode il mare e il sole, senza apparenti segni di invecchiamento. La celebrazione si è svolta tra paesaggi tipici della Penisola Sorrentina.

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Cinquantaquattro candeline spente con stile, tra le acque cristalline della Costiera Amalfitana e il fascino senza tempo della Penisola Sorrentina. Sofia Vergara ha scelto l’Italia come scenario perfetto per celebrare il suo compleanno, trasformando quello che per molti è un semplice giorno di festa in un’esperienza fatta di mare, sole e panorami mozzafiato. L’attrice colombiana, naturalizzata statunitense e volto iconico di Modern Family, ha documentato ogni momento della vacanza sui social, regalando ai suoi milioni di follower uno sguardo privilegiato sui festeggiamenti. A conquistare l’attenzione è stata soprattutto una foto che la ritrae a bordo di uno yacht con un bikini rosso, diventata rapidamente virale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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