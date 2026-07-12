Per i suoi 54 anni, Sofía Vergara ha festeggiato in Italia con una vacanza al mare. Le foto pubblicate su Instagram mostrano la attrice in bikini, circondata da amici e godendosi il relax. La celebrazione è durata diversi giorni, con momenti di convivialità e svago. Nessun dettaglio sul luogo esatto o altri partecipanti, ma l’evento ha attirato l’attenzione sui social media.

Per spegnere le sue 54 candeline, Sofía Vergara ha scelto l'Italia e, almeno a giudicare dalle immagini pubblicate su Instagram, il compleanno è diventato una lunga festa al mare tra amici e piaceri della tavola. L'attrice colombiana, naturalizzata statunitense, sta trascorrendo alcuni giorni tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, con tappe a Positano ed escursioni in barca. A conquistare i follower, tuttavia, è stato soprattutto un bikini fiammeggiante, sfoggiato su un lussuoso yacht. Leggi anche: Jennifer Lopez in prima fila con la sorella Lynda: lo stile latino conquista Parigi Per il giorno del compleanno, la star di Modern Family ha scelto un bikini che non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sofía Vergara, bikini da urlo in Italia per i suoi 54 anni

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Sofia Vergara's Best Bikini Moments

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