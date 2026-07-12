Sofia Vergara | il compleanno in Italia bikini rosso e le 300 torte

Da vanityfair.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sofia Vergara ha festeggiato il suo compleanno in Italia, condividendo una foto in bikini rosso. Ha ringraziato i fan per l’affetto ricevuto e ha menzionato di aver ricevuto 300 torte. La cantante ha scritto di essere felice e di aver vissuto il suo compleanno più bello. La foto e il messaggio sono stati pubblicati sui social media.

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«Sono felicissima per tutto l'affetto che mi avete dimostrato ieri! È stato il compleanno più bello di sempre!!!???? E grazie Italia per tutte le mie 300 torte!????», ha scritto a corredo della foto. «54 è un bel numero!!!!??». L'attrice ha condiviso altri momenti dei festeggiamenti nelle sue storie di Instagram, tra cui un video che mostrava una bandiera su un motoscafo con la scritta «Buon compleanno» e il suo volto stampato sopra. Fra le varie foto postate sbucano torte, con frutta e crema, ma anche una con la sua immagine sopra con le candele sopra, e cibo un po' dappertutto. La giudice di America’s Got Talent è accompagnata dal figlio, Manolo Gonzalez Vergara, 34 anni, dall'amico Douglas Chabbott e da Anastasia Soare, CEO del beauty brand Anastasia Beverly Hills. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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