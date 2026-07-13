Durante la pandemia di COVID-19, lo smart working è aumentato rapidamente e si è mantenuto come metodo per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro. Recentemente, sono stati approvati incentivi di 1.300 euro all’anno per le neomamme, considerati più efficaci di un bonus economico singolo. Lo smart working continua a essere uno strumento utilizzato per migliorare le condizioni lavorative, senza modificare la normativa vigente.

Lo smart working, che ha visto una rapida crescita durante la pandemia di COVID-19, è rimasto legato al mercato del lavoro come strumento per una migliore conciliazione vita-lavoro. Ne usufruiscono in particolar modo le madri lavoratrici che, come ricorda il 25º Rapporto Inps, continuano a sostenere una quota sproporzionata delle responsabilità familiari e domestiche e che per questo sperimentano penalizzazioni alla partecipazione al mercato del lavoro dopo la nascita dei figli. La possibilità di svolgere l’attività lavorativa da remoto è così diventata uno strumento anti-penalità, molto più di bonus come l’Assegno unico universale. La diffusione del lavoro da remoto o “agile”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Smart working meglio di un bonus, 1.300 euro in più all’anno per le neomamme

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