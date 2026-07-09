Con il lavoro da remoto, le madri recuperano reddito nel primo anno dopo il parto. Lo dice l’Inps nella relazione annuale in cui ha esaminato lo smart working come strumento di conciliazione vita-lavoro. Le madri occupate in settori e territori con maggiore potenziale di lavoro da remoto hanno registrato, a partire dal 2021, secondo l’inps, redditi più elevati nell’anno successivo al parto, con una riduzione della child penalty di circa l’87% tra coloro che hanno effettivamente adottato questa modalità lavorativa. I benefici risultano particolarmente pronunciati tra le madri più giovani, con redditi più bassi e pendolari, coerentemente con l’ipotesi che una maggiore flessibilità consenta di allentare vincoli di tempo e rigidità contrattuali proprio dove essi sono più stringenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Così con lo smart working le neomamme aumentano il reddito nel primo anno dopo il parto

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