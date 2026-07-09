Così con lo smart working le neomamme aumentano il reddito nel primo anno dopo il parto

Da ilsole24ore.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le neomamme che lavorano da remoto registrano un aumento del reddito nel primo anno dopo il parto. Secondo una relazione annuale di un ente previdenziale, lo smart working ha aiutato le madri a recuperare parte del reddito perso durante la maternità. I dati evidenziano come il lavoro da casa possa rappresentare un’opportunità per mantenere un livello di reddito più stabile subito dopo la nascita di un figlio.

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Con il lavoro da remoto, le madri recuperano reddito nel primo anno dopo il parto. Lo dice l’Inps nella relazione annuale in cui ha esaminato lo smart working come strumento di conciliazione vita-lavoro. Le madri occupate in settori e territori con maggiore potenziale di lavoro da remoto hanno registrato, a partire dal 2021, secondo l’inps, redditi più elevati nell’anno successivo al parto, con una riduzione della child penalty di circa l’87% tra coloro che hanno effettivamente adottato questa modalità lavorativa. I benefici risultano particolarmente pronunciati tra le madri più giovani, con redditi più bassi e pendolari, coerentemente con l’ipotesi che una maggiore flessibilità consenta di allentare vincoli di tempo e rigidità contrattuali proprio dove essi sono più stringenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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